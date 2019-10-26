شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" ينخفض بعد الإعلان عن انخفاض أرباح الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "امازون" خلال تعاملات اليوم في أعقاب الإعلان عن انخفاض الأرباح الفصلية للشركة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في الربع الثالث.



وبلغت أرباح الشركة 2.1 مليار دولار أوما يعادل 4.23 دولار للسهم في الربع الثالث مقارنة بـ5.75 دولار للسهم في نفس الفترة من عام 2018.



أما المبيعات، فقد بلغت 69.98 مليار دولار في الربع الثالث من 56.58 مليار دولار قبل عام في حين أشارت التوقعات إلى 68.83 مليار دولار.

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وتتوقع "أمازون" تحقيق إيرادات تتراوح بين 80 مليار و86.5 مليار دولار في الربع الرابع ودخل تشغيلي بين 1.2 مليار و2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة.



بالمقارنة، أشارت توقعت محللين إلى أن إيرادات "أمازون" في الربع السنوي الحالي ستقدر بـ87.39 مليار دولار بينما سيصل الدخل التشغيلي إلى 4.19 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "أمازون" (AMZN) بحلول الساعة 19:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 1758.2 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1780.7 دولار وأقل سعر عند 1695 دولارا.