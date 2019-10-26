شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق مكاسب بنحو 2% هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والتفاؤل الذي ساد الأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتحقق مكاسب أسبوعية.



وتحدثت وكالات أنباء اليوم عن إحراز تقدم ملحوظ في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكن مما يبشر بقرب التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي بين البلدين وينهي حرب الرسوم الجمركية القائمة.

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وسوف تتجه أنظار الأسواق في الأسبوع المقبل نحو اجتماع الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء لمعرفة قرار حول الفائدة، وتلمح التكهنات على خفض ثالث للفائدة هذا العام.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.7% إلى 17.926 دولار للأوقية، وحقق المعدن مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 2%، فيما بلغ أعلى سعر بالجلسة عند 18.35 دولار وأقل سعر عند 17.80 دولار.