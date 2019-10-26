الاقتصاد

انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار مع تصاعد عدم اليقين

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم في  ظل عدم اليقين المتصاعد حول ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.


وكان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد أعلن اليوم الدعوة إلى عقد انتخابات عامة مبكرة في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول القادم.


يأتي ذلك بعد رفض مجلس العموم البريطاني في وقت سابق هذا الأسبوع للاتفاق الذي توصل إليه "جونسون" مع الاتحاد الأوروبي.

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وطلب البرلمان من "جونسون" التواصل مع بروكسل لتأجيل الخروج إلى الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني من العام المقبل، وهو أمر لا يريده "جونسون".


وفي سياق آخر، تنتظر الأسواق قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة يوم الأربعاء القادم، كما ساد التفاؤل أيضاً حيال التقدم المحرز في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.2826، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2862 وأقل سعر عند 1.2802.

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