شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن مكاسبه لكنه يغلق على استقرار إيجابي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم مقلصا المكاسب التي سجلها في وقت سابق بالجلسة، وذلك مع عزوف المستثمرين عن المعادن النفيسة كملاذات آمنة وإقبال على أسواق الأسهم.



وأعلنت مصادر مقربة أن المحادثات التجارية ببين الولايات المتحدة والصين أحرزت تقدماً ملموساً وأن الطرفين يقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي.



وأكد وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" والممثل التجاري "روبرت لايثايزر" على إحراز تقدم وأن المفاوضات سوف تستمر في المستقبل القريب.

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وسوف تتجه أنظار المستثمرين الأسبوع المقبل نحو اجتماع الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء لمعرفة قراره بشأن معدل الفائدة.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.04% إلى 1505.3 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وبلغ اعلى سعر في الجلسة عند 1520.9 دولار وأقل سعر عند 1503.1 دولار.