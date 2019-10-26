شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مدعوماً بالتقدم المحرز في المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وسط تفاؤل بين المستثمرين بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأعلنت مصادر مقربة لوكالات أنباء عن إحراز تقدم ملموس في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، كما اتصل وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" والممثل التجاري "روبرت لايثايزر" بمسؤولين صينيين اليوم وسط توقعات بمزيد من المفاوضات في المستقبل القريب.

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وأكدت المصادر على أن الولايات المتحدة والصين تقتربان بالفعل من التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي وربما يتم إبرامه قبل منتصف ديسمبر/كانون الأول القادم، وهو الموعد الذي يرى "منوتشن" أنه يمكن أن يشهد زيادة ففي الرسوم الجمركية ضد بكين لو لم يتم التوصل إلى اتفاق.



ومن ناحية أخرى، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الاقتصاد في الولايات المتحدة سينهار وسوف يتعرض لركود شديد لو تمت إزاحته من البيت الأبيض.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.