الاقتصاد

النفط يقلص خسائره مع انتظار بيانات أنشطة الحفر في أمريكا

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباينت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب لبيانات الحفر والتنقيب في الولايات المتحدة.


وسوف تكشف شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن أنشطة الحفر والتنقيب عن الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.


وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.

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وتلقى النفط دعما من أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي بين الولايات المتحدة والصين مع إحراز تقدم في المحادثات بين البلدين.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 56.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 56.5 دولار وأقل سعر عند 55.6 دولار.


وانخفض "برنت" بنسبة 0.2% إلى 61.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 61.9 دولار وأقل سعر عند 60.9 دولار.

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