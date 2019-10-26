شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يستقر إيجابياً أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم وسط تفاؤل واسع النطاق بالأسواق حيال المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين فضلا عن ترقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي الأسبوع القادم.



وأكدت مصادر على إحراز تقدم ملموس في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأن البلدين يقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي.



كانت واشنطن وبكين قد توصلتا إلى اتفاق تجاري جزئي يشبه الهدنة من حرب الرسوم الجمركية على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول.

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وتواصل وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" والممثل التجاري "روبرت لايثايزر" مع المسؤولين الصينيين اليوم مع الاتفاق على محادثات أخرى في المستقبل القريب.



من ناحية أخرى، سيعقد الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اجتماعه لمناقشة السياسة النقدية في الأسبوع المقبل وسط توقعات بخفض الفائدة للمرة الثالثة عام 2019.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:11 بتوقيت جرينتش عند 0.7653، وسجل أعلى سعر عند 0.7663 وأقل سعر عند 0.7642.