شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بعد صدور المزيد من نتائج أعمال الشركات وتحول الأنظار نحو اجتماع الاحتياطي الاتحادي في الأسبوع القادم.



وكشفت أمس "أمازون" و"إنتل" و"تويتر" عن نتائج الأعمال الفصلية عن الربع السنوي الثالث، ولعل أبرزها "أمازون" التي تراجعت أرباحها للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران 2017.

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وسوف تتجه الأنظار نحو اجتماع الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين مع توقعات بخفضها للمرة الثالثة منذ الأزمة المالية العالمية.



كان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن أمس الإبقاء على الفائدة عند -0.5% دون تغيير كما أكد استمرار شراء أصول حكومية بعشرين مليار يورو شهرياً.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 137 نقطة) إلى 26942 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 8220 نقطة، بينما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل ثلاث نقاط) إلى 3014 نقطة.