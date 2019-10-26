شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهى..والبحرين تتراجع هامشياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، إذ تراجعت بورصة قطر بضغوط هبوط 5 قطاعات، كما تراجعت بورصة البحرين هامشياً، فيما ارتفعت بورصة السعودية لأعلى مستوى فى 4 أشهر، وصعدت بورصة دبى مدفوعة بقطاع العقارات.

بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.48% خاسراً 50.07 نقطة ليغلق عند مستوى 10377.89 نقطة، بضغوط تراجع 5 قطاعات، وخسر رأس المال السوقى للبورصة 1.6 مليار ريال ليغلق عند مستوى 575.357 مليار ريال. بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.48% خاسراً 50.07 نقطة ليغلق عند مستوى 10377.89 نقطة، بضغوط تراجع 5 قطاعات، وخسر رأس المال السوقى للبورصة 1.6 مليار ريال ليغلق عند مستوى 575.357 مليار ريال.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، 305.79 مليون سهم بقيمة 955.86 مليون ريال، عبر تنفيذ 21.45 ألف صفقة، وتراجعت أسهم 29 شركة، فيما ارتفعت أسهم 13 شركة، واستقرت 4 شركات.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.49%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.33%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.01%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.54%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.11%.



بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 3.63% رابحاً 277.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7913.28 نقطة، ليسجل أعلى مكاسبه بأكثر من 4 أشهر، وسط صعود جماعى للقطاعات. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 3.63% رابحاً 277.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7913.28 نقطة، ليسجل أعلى مكاسبه بأكثر من 4 أشهر، وسط صعود جماعى للقطاعات.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 594.55 مليون سهم بقيمة 13.63 مليار ريال، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 56.53 مليار ريال، ليغلق عند مستوى 1.86 تريليون ريال.

وارتفعت كافة قطاعات بورصة السعودية، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 5.85%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 5.68%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%.

وتصدر سهم "عناية" قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 35.32%، فيما تصدر سهم أسمنت تبوك قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 4.77%.

Advertisements بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.15% رابحاً 4.10 نقطة ليغلق عند مستوى 2784.11 نقطة، مدفوعاً بصعود أسهم العقارات. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.15% رابحاً 4.10 نقطة ليغلق عند مستوى 2784.11 نقطة، مدفوعاً بصعود أسهم العقارات.

وبلغ حجم التداول ببورصة دبى 309.8 مليون سهم بقيمة 363.02 مليون درهم.

وارتفع قطاع العقارات ببورصة دبى بنسبة 0.9% مدفوعاً بصعود سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 0.9%، إعمار مولز بنسبة 1.6%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.17%.

بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، وسط ارتفاع ملحوظ فى أحجام التداول. بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، وسط ارتفاع ملحوظ فى أحجام التداول.

وارتفع المؤشر العام بنسبة 1.15% رابحاً 1.15 نقطة ليغلق عند مستوى 5767.88 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.74% رابحاً 35 نقطة ليغلق عند مستوى 4760.6 نقطة، فيما تراجع المؤشر الرئيسى بنسبة 0.24% خاسراً 15 نقطة ليغلق عند مستوى 6284.74 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 836.06 مليون سهم بقيمة 118.36 مليون دينار عبر تنفيذ 30.54 ألف صفقة.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.04%، خاسراً 0.69 نقطة بضغوط هبوط قطاع الصناعة.

وبلغ حجم التدوال ببورصة البحرين 14.57 مليون سهم بقيمة 2.50 مليون دينار.

وتراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 2.08% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.13% بضغوط هبوط سهم شركة شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة، فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية والخدمات بنسبة نمو 0.17% مدفوعاً بصعود سهم شركة آي بي أم تيرمينالز وبنك البحرين والكويت.