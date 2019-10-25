شكرا لقرائتكم خبر عن 581 مليون جنيه قيمة السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك بورسعيد خلال سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارت بجمارك بورسعيد برئاسة أشرف عبد الهادى ، مدير عام الادارة العامة لجمارك السيارات بجمارك بورسعيد خلال شهر سبتمبر 2019 عن 293 سيارة ركوب (ملاكي) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائي وعدد 960 سيارة اعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية بلغت 316 مليون و 611 ألف و 635 جنيه ، كما قامت بإنهاء الاجراءات الجمركية بنظام الترانزيت علي مشمول 138 بيان جمركي لنفس الفترة .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 32 مليون و 813 ألف و 351 جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخري 51 مليون و 171 ألف و 445 جنيه باجمالي ايرادات محصلة قدرها 83 مليون و 984 ألف و 796 جنيه

وعلي جانب آخر بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر سبتمبر 2019 حوالي 1119 بيان جمركي بقيمة إجمالية بلغت 207 مليون و 731 ألف و 370 جنيه ، كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 18 مليون و 754 ألف و 894 جنيه وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخري 35 مليون و 797 ألف و 857 جنيه بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 54 مليون و 552 ألف و 751 جنيه .

Advertisements

وخلال شهر سبتمبر 2019 أيضا بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 169 بيان جمركي وارد نهائي معدات ( حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية – سيارات نقل ) بقيمة إجمالية بلغت 56 مليون و 973 ألف و 777 جنيه وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 3 مليون و 728 ألف و 353 جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخري 9 مليون و 121 ألف و 794 جنيه بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 12 مليون و 850 ألف و 147 جنيه

كما قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات عن مخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 35 ألف و 667 جنيها.

وبذلك تكون القيمة الاجمالية لسيارات الركوب (الملاكي) ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر سبتمبر 2019 حوالي 581 مليون و 316 ألف و 782 جنيه .

ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 55 مليون و 332 ألف و 265 جنيه وإجمالي الضرائب والرسوم المحصلة لجهات أخري 96 مليون و 91 ألف و 96 جنيها ويبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالادارة العامة لجمارك السيارات بالادارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر سبتمبر 2019 حوالي 151 مليون و 423 ألف و 361 جنيها.