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الأسهم السعودية تسجل أعلى مكاسب فى 4 أشهر بنسبة 3.63% خلال أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 3.63% رابحاً 277.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7913.28 نقطة، ليسجل أعلى مكاسبه بأكثر من 4 أشهر، وسط صعود جماعى للقطاعات.

 

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 594.55 مليون سهم بقيمة 13.63 مليار ريال، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 56.53 مليار ريال، ليغلق عند مستوى 1.86 تريليون ريال.

 

وارتفعت كافة قطاعات بورصة السعودية، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 5.85%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 5.68%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%.

 

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وتصدر سهم "عناية" قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 35.32%، فيما تصدر سهم أسمنت تبوك قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 4.77%.

 

وسجل سهم "عناية" أعلى مكاسب أسبوعية، بصعوده 35.32 بالمائة إلى مستوى 10.88 ريال، 

 

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