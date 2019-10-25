شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم السعودية تسجل أعلى مكاسب فى 4 أشهر بنسبة 3.63% خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وارتفعت كافة قطاعات بورصة السعودية، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 5.85%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 5.68%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%.
وتصدر سهم "عناية" قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 35.32%، فيما تصدر سهم أسمنت تبوك قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 4.77%.
وسجل سهم "عناية" أعلى مكاسب أسبوعية، بصعوده 35.32 بالمائة إلى مستوى 10.88 ريال،
كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم السعودية تسجل أعلى مكاسب فى 4 أشهر بنسبة 3.63% خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.