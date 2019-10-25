شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تبدأ تشغيل وحدة لغاز البترول المسال بمصفاة الأحمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن متحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية، أن الشركة بدأت اليوم الجمعة تشغيل وحدة لمعالجة غاز البترول المسال فى مصفاة ميناء الأحمدي. أضاف المتحدث أن الطاقة الإنتاجية للوحدة 2264 برميلا يوميا.

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