شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.5% خلال أسبوع..ورأس المال يخسر 1.6 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.49%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.33%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.01%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.54%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.11%.
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