شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.5% خلال أسبوع..ورأس المال يخسر 1.6 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.48% خاسراً 50.07 نقطة ليغلق عند مستوى 10377.89 نقطة، بضغوط تراجع 5 قطاعات، وخسر رأس المال السوقى للبورصة 1.6 مليار ريال ليغلق عند مستوى 575.357 مليار ريال.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، 305.79 مليون سهم بقيمة 955.86 مليون ريال، عبر تنفيذ 21.45 ألف صفقة، وتراجعت أسهم 29 شركة، فيما ارتفعت أسهم 13 شركة، واستقرت 4 شركات.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.49%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.33%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.01%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.54%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.11%.