شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك العالمية تفشل في بيع 1.5 مليار قروض عالية المخاطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة، إن عدداً من البنوك العالمية الكبرى تواجه صعوبة في إعادة بيع القروض عالية المخاطر التي قدمتها لشركات ذات مديونية عالية، لتمويل صفقات استحواذ خلال الأشهر الماضية، وهو ما يؤدي إلى تراكم مثل هذه القروض عالية المخاطر في حسابات البنوك.
ونقلت بلومبيرج عن المصادر القول، إن تجنب المستثمرين للأصول عالية المخاطر جعل البنوك تعاني من أجل بيع هذه القروض، حيث تراكمت لدى بنوك مثل باركليز البريطاني، ودويتشه بنك الألماني، قروض من هذه النوعية قيمتها 1.5 مليار دولار على الأقل خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأضافت الوكالة أن هذا الرقم يظل بسيطاً نسبياً في ضوء إجمالي القروض عالية المخاطر التي قدمتها البنوك الأمريكية والأوروبية خلال العام الحالي، لتمويل صفقات استحواذ بلغت 170 مليار دولار.
(د ب أ)
كانت هذه تفاصيل خبر البنوك العالمية تفشل في بيع 1.5 مليار قروض عالية المخاطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.