البنوك العالمية تفشل في بيع 1.5 مليار قروض عالية المخاطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة، إن عدداً من البنوك العالمية الكبرى تواجه صعوبة في إعادة بيع القروض عالية المخاطر التي قدمتها لشركات ذات مديونية عالية، لتمويل صفقات استحواذ خلال الأشهر الماضية، وهو ما يؤدي إلى تراكم مثل هذه القروض عالية المخاطر في حسابات البنوك.

ونقلت بلومبيرج عن المصادر القول، إن تجنب المستثمرين للأصول عالية المخاطر جعل البنوك تعاني من أجل بيع هذه القروض، حيث تراكمت لدى بنوك مثل باركليز البريطاني، ودويتشه بنك الألماني، قروض من هذه النوعية قيمتها 1.5 مليار دولار على الأقل خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضافت الوكالة أن هذا الرقم يظل بسيطاً نسبياً في ضوء إجمالي القروض عالية المخاطر التي قدمتها البنوك الأمريكية والأوروبية خلال العام الحالي، لتمويل صفقات استحواذ بلغت 170 مليار دولار.

(د ب أ)