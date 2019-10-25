«أفيردا» تعين بنوكاً لطرح سنـدات بـ 325 مـليـون دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة «أفيردا انترناشونال»، إحدى أكبر شركات إدارة النفايات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عينت بنوكاً لترتيب عملية طرح سندات بقيمة 325 مليون دولار.

وعينت الشركة كلاً من بنوك «باركليز»، و«سيتي»، و«إتش إس بي سي»، و«بانكا آي إم آي، و«أيه بي سي»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي الأول»، لإدارة عملية الطرح. (رويترز)



..و«المتقدمة لإدارة المنشآت» تسعى لجدولة 545 مليوناً



قالت مصادر مطلعة، إن شركة «المتقدمة لإدارة المنشآت»، تجري محادثات مع عدة بنوك لتأجيل أقساط ديون قيمتها ملياري درهم (545 مليون دولار) تقريباً.

ونقلت بلومبيرج عن المصادر القول، إن الشركة المتخصصة في أعمال صيانة ونظافة المنشآت، تعمل مع إحدى الشركات الاستشارية لوضع خطة لإعادة هيكلة قرض مجمع بقيمة 1.73 مليار درهم، إلى جانب قروض ثنائية أخرى أقل قيمة.

وكانت الشركة قد حصلت على القرض المجمع في يناير/كانون الثاني الماضي، لدمج وزيادة منشآتها الموجودة. ويستحق القرض المجمع السداد عام 2026.

وتولى بنك نور ترتيب هذا القرض الذي شاركت في تقديمه بنوك «الإمارات دبي الوطني»، و«بنك دبي التجاري»، وإتش إس بي سي هولدنجز» و«البنك المتحد» و«بنك الفجيرة الوطني»، و«بنك الخليج».

وأشارت «بلومبيرج» إلى أن العديد من الشركات في الإمارات تسعى إلى تعديل شروط ديونها في ظل تضرر سوق العقارات الإماراتية من تباطؤ الاقتصاد.

وقد أعادت البنوك الدائنة التفاوض مع شركة الجابر للتشييد وشركة التمويل العقاري (أملاك)، وشركة التطوير العقاري ليمتلس بشأن قروض وصلت قيمتها إلى 3 مليارات دولار.

(د ب أ)