الاقتصاد

النفط يتراجع مع استمرار المخاوف بشأن توقعات ضعف الطلب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط، أمس، في ظل استمرار المخاوف حيال توقعات بضعف الطلب، بعد أن كانت سجلت مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة عقب انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام بالولايات المتحدة. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً، أو 0.3 في المئة، إلى 61 دولاراً للبرميل. وارتفع خام القياس العالمي 2.5 في المئة الأربعاء، ليبلغ عند التسوية 61.17 دولار للبرميل، وهي مستويات لم يبلغها منذ 30 سبتمبر/ أيلول.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتاً، أو 0.6 في المئة، إلى 55.65 دولار للبرميل. وأنهى الخام الأمريكي تعاملات الجلسة السابقة مرتفعاً 3.3 في المئة.
وقالت كارولين بين، كبيرة اقتصاديي السلع الأولية لدى كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة «من المرجح أن تظل أسعار النفط مكبوحة على المدى القريب، إذ لا يزال الاقتصاد العالمي يتباطأ ويسود العزوف عن المخاطرة».
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة انخفضت 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة مع توقعات محللين بزيادة 2.2 مليون برميل.
وقالت الإدارة إن الانخفاض في المخزونات الأسبوعية جاء مع قيام المصافي بزيادة استهلاك الخام ونزول واردات النفط، ما سبب قفزة لكلا الخامين القياسيين الأربعاء. (رويترز)

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