شكرا لقرائتكم خبر عن 374.33 مليار رصيد العملات الأجنبية في سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية إلى 374.33 مليار درهم خلال شهر سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، بزيادة قدرها 47 مليار درهم تقريباً، وبنمو نسبته 14.3% مقارنة مع 327.3 مليار درهم في الشهر نفسه من العام 2018.
وأظهرت الإحصاءات التي أصدرها المصرف المركزي، أمس، ارتفاع قيمة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج من 255.06 مليار درهم في سبتمبر من العام الماضي، إلى 350.96 مليار درهم في شهر سبتمبر 2019.
وعادة لا يشمل رصيد الأصول الأجنبية شريحة الاحتياطي لدى المصرف وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بحسب المعايير التي يتبعها المصرف المركزي.
من جانب آخر، وعلى مستوى المجاميع النقدية للجهاز المصرفي بشكل عام، فقد ارتفعت السيولة بمفهومها الشامل (ن3) بمقدار 48 مليار درهم تقريباً، خلال شهر سبتمبر، ما زاد من إجمالي رصيدها التراكمي إلى 1.68 تريليون درهم، مقارنة مع 1.632 تريليون درهم في أغسطس/ آب الذي سبق.
وارتفعت قيمة الودائع الحكومية إلى 318.6 مليار درهم في سبتمبر الماضي، في حين وصلت قيمة الودائع المصرفية النقدية إلى 435.3 مليار درهم، والودائع شبه النقدية إلى 849.4 مليار درهم. (وام)
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