شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.7 مليار جنيه خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 14.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 11.2 مليون ورقة منفذة على 902 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 33.96% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 66.04%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
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