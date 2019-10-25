السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة نفذت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك أخيرا عددا من الإصلاحات والمبادرات التي أسهمت في تقدم ترتيب المملكة بمقدار 72 مركزا عن العام الماضي، وذلك في مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة الـ158 إلى المرتبة الـ86 ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر من مجموعة البنك الدولي. وفيما يلي أبرز 15 إجراء ساهمت في تقدم ترتيب المملكة بشكل ملحوظ مبادرة فسح الحاويات خلال 24 ساعة في الموانئ السعودية

تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ من 14 يوما إلى أقل من 5 أيام

تقليص فترة إعفاء أجور التخزين في الموانئ من 10 أيام إلى 5 أيام

تقليص عدد المستندات المطلوبة للاستيراد من 12 مستندا إلى مستندين فقط

تقليص مستندات التصدير من 9 إلى مستندين فقط

إتاحة تقديم البيانات الكترونيا

تقديم خدمة الفسح المسبق للشحنات

ربط جميع المستفيدين في منصة واحدة لإنهاء جميع الإجراءات الكترونيا

عرض الأجور الخاصة في الموانئ عبر موقع الهيئة العامة للموانئ

تعديل لائحة المجالس الإدارية في الموانئ وتفعيلها

إصدار لائحة وكلاء البحريين وتموين السفن ما عدا الوقود

تقليص فترة إصدار التراخيص لنشاطي الوكلاء البحريين ومموني السفن بنسبة 90%

فتح الاستثمار الأجنبي لنشاطي الوكالات وتموين السفن ما عدا الوقود بنسبة 100%

تقليص إجراءات استخراج التراخيص من 10 خطوات إلى 4 خطوات فقط

تطبيق مؤشرات قياس الأداء (K.P.I) في محطات مناولة الحاويات بالموانئ



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كانت هذه تفاصيل خبر 15 إجراء قفزت بترتيب المملكة 72 مركزا بمؤشر التجارة عبر الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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