شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 4.3 مليار جنيه خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 4.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 713.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 413 مليار جنيه إلى 412.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 0.1%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 204.7 مليار جنيه إلى 201.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 617.8 مليار جنيه إلى 613.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.6%.