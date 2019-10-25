شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح قطاع الاتصالات السعودي ترتفع 10% بالربع الثالث و20% في تسعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من إعداد محمد أبو الغيط

تقرير – خاص أخبار اليوم: حققت شركات الاتصالات السعودية الثلاثة المدرجة بالسوق السعودي (الاتصالات السعودية - اتحاد اتصالات "موبايلي" - الاتصالات المتنقلة السعودية "زين") والتي أعلنت مجتمعة عن أرباح مجمعة بالربع الثالث من العام الحالي بلغت 2.9 مليار ريال محققة بذلك نمواً بنسبة 9.7% مقارنة بأرباحها في الربع الثالث من العام 2018 والتي وصلت فيه إلى 2.66 مليار ريال، ومقارنة بـ 3.02 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2019.

وحسب إحصائية لموقع "أخبار اليوم" ارتفاع أرباح القطاع في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 19.9% إلى 8.88 مليار ريال مقابل 7.4 مليار ريال بالتسعة أشهر الأولى من 2018.

وأرجعت الشركات الثلاثة النمو في أرباحها على مستوى سنوي إلى الأسباب التالية:

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انخفاض المصاريف التشغيلية لانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية، بالإضافة إلى أنه ونتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 ابتداءً من الأول من يناير 2019م، تأثر الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) للربع الحالي إيجاباً بمبلغ 180 مليون ريال، في شركة الاتصالات السعودية.

تحسن إيرادات قطاع الأفراد ونمو مبيعات قطاع الأعمال وقطاع الجملة، ونمو قاعدة الألياف الضوئية وزيادة وتحسن قاعدة العملاء، والتحسن في الإيرادات الذي تجاوز الأثر الناتج عن الآلية الجديدة لاحتساب الرسوم الحكومية والمعلن عنها سابقاً، كما يعود ذلك التحسن إلى أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16)، في اتحاد اتصالات "موبايلي".

زيادة في الإيرادات بقيمة 56 مليون ريال ناتجة عن زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة، بالإضافة إلى تخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجاريا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من 15% إلى 10%، في الاتصالات المتنقلة السعودية "زين".

وعلى الرغم من نمو أرباح الشركات الثلاثة وخاصة على أساس سنوي إلا أنها جاءت أقل من توقعات خمس شركات أبحاث كل على حدة، وأقل في الوقت نفسه من متوسط مجموع هذه الشركات مجتمعة، وبنسبة 6.64%.

وكانت أرباح القطاع أقل من متوسط توقعات الرياض المالية بنسبة 10.68%، ومن توقعات الأهلي كابيتال بـ 5.99%، ثم من توقعات الجزيرة كابيتال بـ 4.85%، ومن توقعات الراجحي المالية بنسبة 4.11% وأخيراً أقل من توقعات أصول وبخيت بنسبة 2.73%.

وكان موقع "أخبار اليوم" قد قام برصد الأرباح الصافية للشركات المدرجة بالسوق خلال آخر ستة فصول، مرتبة حسب ترتيب الشركات بالسوق، وحسب ترتيبها كذلك في قطاعاتها المدرجة بها.

كذلك قام برصد توقعات خمس من شركات الأبحاث السعودية لأرباح عدد من الشركات المدرجة بالربع الثالث من العام 2019.

أيضا قام الموقع برصد توقعات خمس من شركات الأبحاث السعودية لأرباح شركات الاتصالات الثلاثة بالربع الثالث 2019.

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