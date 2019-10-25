شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتين تعزز مكاسبها قرب أعلى مستوى في 4 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتين خلال تعاملات اليوم مواصلة مكاسبها وسط طلب على المعادن النفيسة كملاذات آمنة مع تركيز الأسواق على نتائج أعمال الشركات وترقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



كان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن الإبقاء على معدل الفائدة عند -0.5% وتثبيت حجم برنامج مشتريات الأصول عند عشرين مليار يورو شهرياً.



وعلق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على قرار المركزي الأوروبي قائلا إنه لو لم يخفض الاحتياطي الاتحادي معدل الفائدة أو يضخ برامج تيسير كمي، فإنه سيكون مهملاً في واجباته.

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يأتي ذلك قبيل اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين وسط توقعات بخفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.



وتشير التوقعات إلى أن البلاتين سوف يستفيد من الطلب الإيجابي على الذهب والمعادن النفيسة بوجه عام.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للبلاتين بحلول الساعة 14:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 940.2 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 943 دولارا وأقل سعر عند 926 دولار.