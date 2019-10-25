شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط توشك على تحقيق مكسب أسبوعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية مستقرة مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة ضمن نطاق محدود من التعاملات قرب أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، فى طريقها صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل انحسار المخاوف حيال ركود الاقتصاد الأمريكي ، بجانب انخفاض المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة للمرة الأولى فى شهر ونصف.

بحلول الساعة 12:42بتوقيت جرينتش يتداول الخام الأمريكي حول مستوي 55.95$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.02$، بعدما سجل أعلى مستوي 56.21$ ، وأدنى مستوي 55.85$.

ويتداول خام برنت حول مستوي 61.40$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.50$ ، بعدما سجل أعلى مستوي 61.72$ ،وأدنى مستوي 61.30$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 56.47$ للبرميل ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% ،وسجلت مستوي 61.88$ للبرميل الأعلى منذ 30 أيلول/سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حققت أسعار النفط العالمية حتى الآن ارتفاع بمتوسط 4% ، فى طريقها صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

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أظهرت بيانات حكومية يوم الخميس نمو قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة بمستوي 51.5 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر ،بأفضل من توقعات الخبراء مستوي 50.7 نقطة ،وسجل القطاع نمو بمستوي 51.1 نقطة فى أيلول/سبتمبر.

أدت تلك البيانات إلى انحسار مخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي ،الآمر الذي يعزز توقعات الطلب على النفط فى أكبر مستهلك للطاقة فى العالم.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.7 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 18 تشرين الأول/أكتوبر، فى أول انخفاض أسبوعي خلال شهر ونصف ، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.5مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي دون أي تغيير،وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، ليستمر الإجمالي عند 12.6 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج فى البلاد ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.

ويدعم ارتفاع أسعار النفط أيضا خلال هذا الأسبوع ، احتمال تحرك تحالف "أوبك بلس" لإجراء تخفيضات أعمق فى الإنتاج ،بهدف تقليص مخزونات الخام العالمية وتحقيق مزيد من التوازن فى السوق.