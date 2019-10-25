شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر بفضل الطلب الاستثماري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، لكنه بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر ، بفضل الطلب المرتفع على العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، خاصة فى ظل تصاعد المخاطر التي تواجه عملات اليورو والجنيه الإسترليني.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 97.57 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.69 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.71 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 97.78 نقطة ، بعد بيانات إيجابية عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة.

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وحتى الآن على صعيد تعاملات الأسبوع ،ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.6% ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال شهر ، مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية.

يواجه اليورو توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى أوروبا ،والتي تؤشر بتعمق ركود اقتصاد المنطقة الموحدة خلال الربع الثالث ،الأمر الذي قد يجبر المركزي الأوروبي على اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية خلال الاجتماعات المقبلة.

والجنيه الإسترليني ارتفاع المخاطر حول انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي " بريكست" ، خاصة بعد رفض البرلمان البريطاني الجدول الزمني المقترح من جانب الحكومة لإقرار تشريع للتصديق على اتفاقية جونسون التي تجنب البلاد الخروج الفوضوي من التكتل الأوروبي.

وبالرغم من الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل بخفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة خلال هذا العام ،غير أن تلك المعدلات لا تزال هي الأعلى بالمقارنة مع أسعار الفائدة لمعظم البنوك العالمية الكبرى.