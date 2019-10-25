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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بأكثر من 2% مسجلة أعلى مستوى فى 4 أسابيع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 2% بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ،بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ آب/أغسطس الماضي ، بدعم صعود معظم المعادن الصناعية بعد تحقيق كبرى شركات التصنيع أرباح قوية خلال الربع الثالث من هذا العام ،بجانب ارتفاع الأصول الاستثمارية الآمنة.
ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 2.0% إلى مستوي 18.16$ للأوقية الأعلى منذ 25 أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 17.80$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 17.78$.
حقق المعدن الأبيض عند تسوية يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 1.5% ، مع صعود معظم المعادن النفيسة بعد بيانات استثمارية ضعيفة فى الولايات المتحدة.
على صعيد تعاملات هذا الأسبوع،ارتفعت أسعار الفضة حتى الآن بنسبة 3.5% ، بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ آب/أغسطس الماضي.
ارتفعت معظم المعادن الصناعية على نطاق واسع هذا الأسبوع ، مع تزايد الآمال حيال مستويات الطلب الفعلي ، بعدما حققت كبرى شركات التصنيع "خاصة شركات صناعة السيارات" أرباح قوية خلال الربع الثالث من هذا العام.
ويدعم الارتفاعات أيضا تزايد دلائل قرب توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري شامل ، والصين أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.
ارتفعت أسعار الذهب ومعظم الأصول الاستثمارية الآمنة ، بعدما زاد المستثمرين مراكزهم الشرائية من تلك الأصول ، خاصة بعد ارتفاع المخاطر مرة أخرى حول أزمة الانفصال البريطاني.
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