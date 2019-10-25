شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلي عن أعلى مستوى فى 21 شهرا بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى 21 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، فى الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرين قرارا هاما من الاتحاد الأوروبي حول تمديد مهلة الانفصال البريطاني "بريكست".

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 08:42 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 21 شهرا ، بفضل أرباح قوية لكبرى الشركات.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، على وشك تكبد أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ، مع نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية .

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تصدر قطاع الأغذية والمشروبات قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، بانخفاض بأكثر من 1.8% ، مع هبوط معظم أسهم شركات القطاع بعد الإعلان عن أرباح بأقل من التقديرات خلال الربع الثالث.

تناقش الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي فى وقت لاحق اليوم تمديد الموعد النهائي لخروج المملكة المتحدة من التكتل الموحد فى 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، حيث من المتوقع أن يتم التأجيل لمدة ثلاثة أشهر أخري ، مع وجود خيار المغادرة فى وقت مبكر إذا وافق البرلمان البريطاني على اتفاقية جونسون.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد نتائج أرباح أفضل من التوقعات لكبرى الشركات الأمريكية.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،فى ألمانيا فقد مؤشر داكس بنسبة 0.2 % ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.4% ، ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.