شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين بفعل احتمالات خفض الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفعل الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة خلال هذا العام.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.2% إلى 1,506.96$ للأونصة الأعلى منذ 10 تشرين الأول / أكتوبر الجاري ، ومستوى الافتتاح 1,503.81$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,500.77$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات ضعيفة عن الإنفاق الاستثماري فى الولايات المتحدة.

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أظهرت البيانات أن الطلبات الجديدة للسلع الرأسمالية الرئيسية انخفضت أكثر من المتوقع فى أيلول/سبتمبر ،فى أحدث الإشارات إلى أن الاستثمار فى الأعمال التجارية لا يزال ضعيفا وسط تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

عززت تلك البيانات أيضا من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال اجتماع 29/30 تشرين الأول/أكتوبر بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.75% ، فى ثالث خفض فى معدلات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 1.1% ،بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، بعد ارتفاع المخاطر حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مرة أخرى.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 918.48 طن متري.