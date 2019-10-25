شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر ، لكنها بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بعدما أثارت شهادة الرئيس التنفيذي لفيسبوك "مارك زوكربيرغ" أمام الكونغرس الأمريكي حول مشروع العملة المشفرة"ليبرا" المخاوف بشأن مستقبل صناعة التشفير.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 58$ بما يعادل نسبة 0.8% إلى 7,485$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,427$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 7,393$.

فقدت أسعار البتكوين بالأمس نسبة 0.5% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، وسجلت فى اليوم السابق أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 7,293$ لكل وحدة بتكوين بفعل عمليات بيع مفتوحة.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي واحد مليار$ إلى إجمالي 206 مليار$ ،مع انتعاش أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

وسجلت القيمة الإجمالية للعملات الرقمية بالأمس مستوي 203 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ أيار/مايو الماضي ، وسط الأجواء السلبية التي تسيطر على سوق التشفير بعد شهادة الرئيس التنفيذي لفيسبوك.

على صعيد تعاملات الأسبوع ،فقدت أكبر عملة رقمية فى العالم "البتكوين" حتى الآن نسبة 9% ، على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تباطؤ طلب مستويات الطلب الاستثماري ،وعمليات سحب كميات كبيرة من البتكوين إلى محافظ خارجية.

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تراجعت نسبة هيمنة البتكوين على تعاملات سوق التشفير هذا الأسبوع إلى 65.5% ، والتي تعد أدنى مستوى فى نحو ثلاثة أشهر ،فى أحدث علامات تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري على العملة الرائدة فى سوق التشفير.

نقل أحد التجار الرئيسيين فى سوق البتكوين حوالي 1537BTC بما يعادل قيمة 12.2 مليون دولار أمريكي من منصة Coinbase إلى محفظة خارجية.

وفى الآونة الأخيرة، أبلغت منصة BeInCrypto أن مستخدما واحدا نقل نحو 1000BTC بما يعادل قيمة 8 مليون $ إلى محفظة خارجية، وفى الأسبوع الماضي نقل تاجر رئيسي أخر نحو 650 BTC بما يعادل قيمة 5.3 مليون $ من منصة Coinbase إلى محفظة خارجية.

أدلي الرئيس التنفيذي لعملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "مارك زوكربيرغ" بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي فى واشنطن يوم الأربعاء ، بشأن خطط إطلاق العملة المشفرة "ليبرا".

أكد مارك إن ليبرا بمثابة مشروع محفوف بالمخاطر، لكنه سعي لطمأنة المشرعين الأمريكيين المشككين بأنها قد تخفض تكلفة المدفوعات الإلكترونية وتفتح النظام المالي العالمي أمام المزيد من الناس.

وبدا مارك زوكربيرغ متشائما بشأن مستقبل إطلاق "ليبرا" بعد المعارضة الشديدة التي يتعرض لها المشروع الرقمي ،وبعد تأكيده أن العملة لن تنطلق فى أي مكان فى العالم حتى تحصل على الموافقات التنظيمية من الهيئات المختصة فى الولايات المتحدة.

ويعتقد الكثيرون حاليا أن المعارضة الشديدة لعملة فيسبوك "ليبرا" وصعوبة ظهورها للنور رسميا ،بمثابة ضربة قوية لصناعة التشفير ،وعززت التكهنات القاتمة لمستقبل عملة البتكوين وغيرها من العملات المشفرة.