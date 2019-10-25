شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط لأول مرة في أربعة جلسات مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الثانية من الأعلى له منذ أواخر أيلول/سبتمبر وارتداد خام برنت للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 25 من الشهر الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة في العالم.

وفي تمام الساعة 05:06 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر لأسعار النفط "نيمكس" 0.25% لتتداول عند مستويات 55.93$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.07$ للبرميل، كما تراجعت أسعار خام "برنت" 0.24% لتتداول عند 61.35$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.50$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 97.70 مقارنة بالافتتاحية عند 97.69.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 96.0 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر تشرين الأول/أكتوبر ومقابل 93.2 في أيلول/سبتمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد توضح فائض 83.5$ مليار مقابل عجز 200.3$ مليار في آب/أغسطس الماضي.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر عجز بنحو 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 18 من هذا الشهر مقابل فائض بنحو 9.3 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 2.5 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 433.2 مليون برميل، ولتعد بذلك المخزونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة آنذاك انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 3.1 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 2% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 2.7 مليون برميل، لتعد المخزونات 12% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا الأربعاء أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه لا توجد مقترحات رسمية حيال قيام منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا بتغيير اتفاق خفض الإنتاج والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس المقبل، وأنه ليس هناك أي معلومات عن إمكانية مناقشة خفض الإنتاج بشكل موسع خلال اجتماع أوبك المقبل في كانون الأول/ديسمبر القادم، مضيفاً أنه من الممكن دائماً أن تقوم أوبك بتعديل الاتفاق.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى إجمالي 713 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 18 تشرين الأول/أكتوبر، ونود الإشارة، لكون إدارة معلومات الطاقة الأمريكي قد أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً من مستوى قياسي في 2018 عند 11 مليون برميل يومياً.