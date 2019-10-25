شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وتراجع كل من مؤشرات الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الاسترالية اليوم الجمعة في أعقاب انتقاد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس تصرفات الصين ضد المتظاهرين في هونج كونج ودعواته للتوسع في الارتباط بين أكبر اقتصاديان في العالم.

هذا وقد نوه نائب الرئيس الأمريكي بينس أمس الخميس ضمن الكلمة التي ألقاها في الصين لكون بلاده على استعداد لبدء مستقبل جديد في حالة تراجع بكين عن التجارة غير العادلة، موضحاً أن واشنطون تعمل على بناء علاقة تقوم على العدل والاحترام، ومضيفاً أن الولايات المتحدة لا تسعى لمواجهة الصين، إنما تطمح للوصول إلى تجارة عادلة وسوق مفتوح بالإضافة إلى احترام لمبادئ واشنطون.

كما أعرب نائب الرئيس الأمريكي بينس عن آماله في إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (APEC Summit) في تشلي الشهر المقبل، وتأكيد بكين على شراء منتجات زراعية أمريكية إضافية، موضحاً أن ما سيحدث في القرن الحادي والعشرين يتوقف بشكل كبير على مصير العلاقات بين واشنطون وبكين.

وفي نفس السياق، فقد تطرق بينس لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل في الانتقال إلى التحديات الهيكلية عقب إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، موضحاً أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ترى أنه إذا تمكنت واشنطون وبكين من التوصل إلى تعاون اقتصادي بشكل صحيح، فمن الممكن وضع الأسس لمعالجة قضايا أخرى، مضيفاً أن بكين لم تقم باتخاذ أي إجراءات وضاحة لتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وجاء تصريحات نائب الرئيس الأمريكي بينس، عقب ساعات من أعرب مجلس الدولة الصيني الأربعاء الماضي عن عزم بكين زيادة وارداتها من السلع والمنتجات الزراعية الأمريكية والمحافظة على سعر صرف اليوان الصيني ضمن نطاق مستقر وأن أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية سيواصل دعم استقرار الاستثمارات الأجنبية والتجارة.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب في مطلع هذا الأسبوع عن آماله في توقيع اتفاق تجاري مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج في وقت لاحق من الشهر المقبل في تشلي، موضحاً أنه يجرى حالياً العمل على إتمام الاتفاق التجاري الجزئي بين واشنطون وبكين، ومضيفاً أن الصين تقوم في الوقت الراهن بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

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وفي نفس السياق، فقد نوه أيضا المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو الاثنين الماضي إلى أنه قد يتم إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على السلع والبضائع الصينية في حالة إتمام المرحلة الأولى من المفاوضات التجارية بين واشنطون وبكين بشكل جيد، موضحاً أن الأمور تبدو جيدة وأن المفاوضات بين الطرفين لا تزال قائمة، ومضيفاً أن حقوق الإنسان تعد ضمن الملفات الهامة في المفاوضات القائمة بين أمريكا والصين.

ويذكر أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو أعرب السبت الماضي عن كون الولايات المتحدة الأمريكية والصين حققوا "تقدماً كبيراً" في المحادثات التجارية، وجاء ذلك في أعقاب توصل الطرفين في وقت سابق من الشهر الجاري لاتفاق تجاري جزئي، مضيفاً أن كل من واشنطون وبكين يعملان على توقيع اتفاقية مكتوبة بينهم كحجر أساس نحو حلحلة الخلافات التجارية القائمة بين الطرفين.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.03% ليربح 0.49 نقطة ويصل إلى المستوى 1,644.23، بينما تراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.02% ليخسر 3.52 نقطة ويصل إلى المستوى 22,747.08.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فقد شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.01% ليخسر 0.24 نقطة ويصل إلى المستوى 3,870.43، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.12% ليخسر هو الأخر 3.59 نقطة ويصل إلى المستوى 2,937.33.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.42% ليخسر 113.77 نقطة ويصل إلى المستوى 26,684.18، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.03% ليخسر هو الأخر 0.65 نقطة ويصل إلى المستوى 2,085.01.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.01% ليخسر 1.14 نقطة ويصل إلى المستوى 10,830.38، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.63% ليربح 42.05 نقطة ويصل إلى المستوى 6,735.70.