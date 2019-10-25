أدوبي يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 25-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أدوبي سيستم - ADOBE INC- (ADBE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي ارتفاع السهم نتيجة وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليحاول السهم تصريف هذا التشبع البيعي ، وليعوض بعضاً من خسائره السابقة ، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.91% بما يعادل 4.5 نقطة ليستقر السهم عند سعر 240.050 دولار، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 276.75 ، ليستهدف مستوى الدعم المهم 259.20 . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح انخفاضه

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