اي إم دي وسط توقعات إيجابية – تحليل – 25-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم اي إم دي ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) في آخر جلساته ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.15% بما يعادل 0.36 نقطة ليستقر السهم عند سعر 31.72 دولار، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، كمحاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 29.68 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 34.80 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
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