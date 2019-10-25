شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 25-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم آي بي إم INTERNATIONAL BUS MACH CORP (IBM) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.23% بما يعادل -0.31 نقطة ليستقر السهم عند سعر 134.07 دولار، وجاء انخفاض السهم نتيجة ثبات مستوى المقاومة المهم 134.82 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 105.88 إلى 152.74) ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 134.07 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 129.28 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

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الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط