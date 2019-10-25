شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يتعرض للسقوط الحر – تحليل – 25-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم ماكدونالدز - MCDONALD'S CORPORATION- ( MCD ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.60% بما يعادل -3.19 نقطة ليستقر السهم عند سعر 196.02 دولار، ليقترب السهم بانخفاضه الأخير من مستوى الدعم 195.30، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 168.98 إلى 221.89)، وسط استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ،بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 195.30 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 189.05 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادم : هابط