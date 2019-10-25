شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 25-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم مورجان ستانلي - MORGAN STANLEY- (MS) لأربعة جلسات متتالية، كسر السهم تلك السلسلة بتراجع طفيف في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.33% بما يعادل -0.15 نقطة ليستقر السهم عند سعر 45.76 دولار، ليجني السهم أرباحه وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وأيضاً ليحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ،طيلة استقراره أعلى مستوى 45.42 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 46.90.

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد