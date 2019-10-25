فورد يتلون باللون الأحمر – تحليل – 25-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم فورد FORD MOTOR CO (F) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليقضي على آمال ارتفاعه ، وليعرض نفسه من جديد للضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليستقر السهم أدنى مستوى 8.60 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 7.41 إلى 10.55) .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة تأكيده لكسر مستوى الدعم 8.60 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 8.15 الذي يمثل نسبة 76.4% منها.
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط
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