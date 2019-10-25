شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على إصدار أول سندات توريق قصيرة الأجل بـ2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على أول برنامج لسندات توريق قصيرة الأجل فى مصر بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه، يأتى ذلك فى إطار حرص إدارة الهيئة على استحداث أدوات مالية جديدة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق تنوع فى الأدوات المالية المتداولة فى السوق المصرى بما يوسع من قاعدة اختيار أداة التمويل الأنسب لكل مؤسسة وفقا لسياساتها المالية.

وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قد وافق فى ديسمبر الماضى، على قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، والتى تشمل السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين.

وتصدر السندات قصيرة الأجل لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، وهى شركة تقدم تسهيلات ائتمانية عن طريق إصدار بطاقات الائتمان التجارى لعملاء الشركات لأغراض الشراء بالتقسيط، وتتولى شركة المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب، دور مروج وضامن ومتلقى الاكتتاب، فيما يتولى البنك العربى الأفريقى دور أمين الحفظ.



الدكتور سيد عبد الفضيل

ومن جانبه أوضح الدكتور سيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل إصدار أول سندات توريق قصيرة الأجل، قائلا : إن برنامج سندات التوريق قصيرة الأجل المصدر لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، تتمثل الحقوق المالية المزمع إحالتها عند كل إصدار فى حوالة أجزاء من المستحقات المالية الآجلة، المستحقة لها لدى العاملين بالشركات المتعاقدة معها، وذلك نتيجة لقيام العاملين بتلك الشركات المدينة الممنوح لهم كروت المشتريات باستخدامها فى عملية شراء سلعة أو سلع بالتقسيط، على أن يتم سداد المستحقات المالية من المرتبات الشهرية للموظفين لدى تلك الشركات".

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وأضاف "عبد الفضيل"، أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وافق على الإصدار الأول من برنامج السندات لعدد 1.665 مليون سند قابل للتداول وغير قابل للتحويل لأسهم، وغير قابل للاستدعاء المعجل لمدة 10 أشهر تبدأ من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية 166.880 مليون جنيه بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسند الواحد يستهلك أول قسط بعد 4 أشهر من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب ثم كل 3 أشهر بالنسبة للأقساط الثانى والثالث فى ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق.

وتابع أنه سيتم صرف الكوبون الأول بعد 4 أشهر من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب ثم كل 3 أشهر بالنسبة للكوبون الثانى والثالث، ويحتسب الكوبون الأول بدءاً من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب، مشيرا إلى أن السندات ستطرح بالكامل للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار والأفراد ذوى الملاءة المالية.