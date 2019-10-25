شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 25-10-2019 والان مع تفاصيل الخبر
دولار أمريكى (USD)
1 دولار أمريكى = 3.7504 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
يورو (EUR)
1 يورو = 4.1654 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2401 يورو
جنيه استرلينى (GBP)
1 جنيه استرلينى = 4.8090 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2079 جنيه استرلينى
دولار كندى (CAD)
1 دولار كندى = 2.8691 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.3485 دولار كندى
دولار أسترالى (AUD)
1 دولار أسترالى = 2.5596 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.3907 دولار أسترالى
ين يابانى (JPY)
1 ين يابانى = 0.0345 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 28.9477 ين يابانى
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.