"إينى" تحقق أعلى معدل لإنتاج النفط والغاز بسبب اكتشافات مصر وموزمبيق

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وقالت إينى ، اليوم الجمعة إن الإنتاج قفز 6% إلى 1.89 مليون برميل من المكافئ النفطى يوميا فى الشهور الثلاثة المنتهية فى سبتمبر، مدعوما بحقل ظهر العملاق فى مصر ومنطقة جديدة فى المكسيك.
وتتوقع الشركة مزيداً من الزيادة فى الإنتاج فى الربع الأخير من العام وقالت إنها الآن ستزيد الإنتاج هذا العام إلى 700 مليون برميل من المكافئ النفطى يوميا من تقدير سابق عند 600 مليون برميل من المكافئ النفطى يومياً.
ونزل صافى الربح المعدل للربع الثالث 44 % إلى 776 مليون يورو (862 مليون دولار) متأثرا بانخفاض فى أسعار السلع الأولية وغياب الأرباح من أنشطة إينى نورج السابقة.
وفاقت النتائج بفارق ضئيل متوسط توقعات لمحللين للشركة عند 0.77 مليار يورو.
وقال الرئيس التنفيذى كلاوديو ديسكالزى ، إنه بالرغم من الانخفاض بنسبة 50% فى أسعار الغاز فى الربع الثالث وتراجع النفط بواقع 13 دولارا للبرميل، ظلت التدفق النقدى قوية.
وبحلول الساعة 0919 بتوقيت جرينتش، كانت أسهم إينى منخفضة 0.8 بالمئة بما يتماشى مع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي.
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