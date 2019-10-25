شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. جمعية المصارف: الاستمرار فى إغلاق البنوك غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعية مصارف لبنان، الاستمرار فى قرارها بإغلاق كافة البنوك، غدا السبت، فى جميع أنحاء البلاد، انتظارا لاستقرار الأوضاع. وأغلقت البنوك فى لبنان على مدى 7 أيام متصلة، وذلك منذ بدء الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات الحاشدة التى عمت البلاد منذ 17 أكتوبر الجارى، اعتراضا على التدهور الشديد فى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسوء خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى والنفايات. Advertisements

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