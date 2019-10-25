شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم الجمعة.. البلح يبدأ من 3 جنيهات.. والرمان من 4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
وسجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومى الأحمر 5-7 جنيهات ، سجل البلح سماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات، والبلح الرملى 5-8 جنيهات، والبلح السلمى 15 جنيهاً، والبلح البارحى سجل 20 جنيهاً.
كما انخفصت أسعار الجوافة لتتراوح بين 2-4 جنيهات، كما انخفضت أسعار الرمان لتترواح بين 4-6 جنيهات.
والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن اسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.
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