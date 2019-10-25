البريد المصرى يوقع بروتوكول تعاون بمجال التجارة الإلكترونية مع جامبيا

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وأسفر اللقاء عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك فى مجال التجارة الإلكترونية، بهدف إتاحة فرصة التسوق الإلكترونى لعملاء البريد الجامبى من الولايات المتحدة الامريكية وإنجلترا والصين عن طريق مركز التجميع اللوجيستى بالقاهرة.
وأوضح أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم استخدام المركز اللوجيستى للبريد المصرى بمطار القاهرة الدولى فى التجارة الإلكترونية، حيث سيتم جمع البعائث من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والصين وشحنها إلى مركز التجميع اللوجيستى بالقاهرة ومن ثم إلى جامبيا مما يقلل تكاليف الشحن ورفع وتحسين مستوى الخدمة.
ومن جانبه رحب فوداى جايس مدير عام البريد الجامبى، بالتعاون المشترك مع البريد المصرى، متمنياً استمرار تبادل الخبرات بين البريد المصرى ونظيره الجامبى لنقل تجربة نجاح البريد المصرى فى ميكنة الخدمات وتطبيق الشمول المالى، كما أشاد رئيس البريد الجامبى بما توصل إليه البريد المصرى من تطور فى البنية التحتية والتكنولوجية.
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