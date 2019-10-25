شكرا لقرائتكم خبر عن ارباح زين السعودية ترتفع 152% بالربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها بنسبة 152%خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 121 مليون ريال مقابل صافي ارباح بلغ 48 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 376 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 268 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن السبب الرئيسي في ارتفاع الاباح يرجع الى زيادة في الإيرادات بقيمة 56 مليون ريال سعودي الناتجة عن زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة، بالإضافة إلى تخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجاريا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من 15% إلى 10%. نظرًا للأسباب نفسها المذكورة أعلاه فقد شهد هذا الربع ارتفاع في إجمالي الربح بلغ 174 مليون ريال سعودي ليصل الى 1,495 مليون ريال سعودي مقابل 1,321 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق.

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وعلى النحو ذاته حققت الشركة، صافي أرباح بلغ 380 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي خسائر بلغت 67 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 129 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل صافي خسائر بلغت 77 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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