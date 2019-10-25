شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الأهلي التجاري ترتفع 20% بالربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لبنك الأهلي التجاري، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 20.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وكشفت البيانات المالية للبنك على "تداول" اليوم الخميس، ارتفاع صافي الربح إلى 2.55 مليار ريال، بالربع الثالث من العام الحالي، مقابل نحو 2.12 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وأوضح البنك، أن ارتفاع صافي الأرباح جاء نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات، الذي نتج عن ارتفاع دخل العمولات الخاصة ودخل الاستثمارات.

وأشار إلى انخفاض مصاريف العمليات الأخرى، قابله جزئيا انخفاض في دخل رسوم الخدمات المصرفية والدخل من تحويل عملات أجنبية.

كما نوه على ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات متضمنة المخصصات، نتيجة ارتفاع مخصص خسائر التمويل، ورواتب ومصاريف الموظفين، وانخفضت في المقابل المصروفات العمومية والإدارية الأخرى.

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وارتفعت أرباح البنك الأهلي خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى 8.01 مليار ريال، مقابل 6.89 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2018.

وكان البنك قد صعد بأرباحه بنسبة 23.97 % خلال الربع الثاني من 2019، إلى 2.69 مليار ريال، مقابل 2.17 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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