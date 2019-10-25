شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تدفع "أسمنت حائل" للتحول إلى الربحية بالربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت حائل، المعلنة اليوم الخميس، عن تحولها للربحية خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 7.59 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 18.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة السبب في التحول من الخسائر إلى الربحية في الربع الثالث إلى الزيادة في المبيعات.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 62.2 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 41 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

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وعلى الصعيد ذاته، تحولت الشركة لتحقيق أرباح بلغت 28.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 32 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وكانت الشركة قد تحولت لتحقيق أرباح بلغت 20.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 13.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

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