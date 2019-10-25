شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي: السعودية الأولى عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صنف البنك الدولي السعودية الأولى عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة.

ويدرس البنك الدولي الإصلاحات في 10 قطاعات تجارية في 190 دولة، بينها مسائل تتعلق بتراخيص البناء والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب، وفقا لـ"العربية".

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وصدر التقرير في واشنطن في وقت متأخر أمس الأربعاء، ويرتب البلدان على حسب مناخ ممارسة أنشطة العمل بها، وخلص إلى أن أكثر البلدان التي شهدت تحسناً على مدى السنة السابقة كانت السعودية والأردن وتوغو والبحرين وطاجيكستان.

وذكر البنك الدولي أن السعودية تقدمت 30 مركزاً لتصل إلى الثاني والستين، بينما تقدم الأردن 29 مركزاً ليصل إلى الخامس والسبعين بفعل إصلاحات تهدف لبناء المزيد من التنوع الاقتصادي.

وقال البنك الدولي إن إصلاحات السعودية شملت إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل.