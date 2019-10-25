شكرا لقرائتكم خبر عن "القدية" تمنح عقد إنشاء شبكة طرق رئيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم منحت شركة القدية للاستثمار عقداً لشركة شبه الجزيرة السعودية للبدء بإنشاء شبكة الطرق، التي ستخدم المدينة الترفيهية التي تُبنى على مشارف الرياض.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإنه من المتوقع أن يبدأ مشروع إنشاء شبكة الطرق في غضون أسابيع قليلة، وسوف تستمر لمدة أربعة عشر شهراً.

وسوف تربط شبكة الطرق طريق ضرماء مع أول المشاريع في القدية، والتي تشتمل على مكاتب ومحلات تجارية ومطاعم ومحطة للوقود وغيرها.

وتعتبر شركة شبه الجزيرة هي شركة مقاولات سعودية ذات دور بارز في قطاع الإنشاءات، ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض. تأسست عام 1965، وعملت على مشاريع متنوعة شملت السدود والجسور والطرق السريعة والمطارات.

ويشتمل المشروع، بالإضافة إلى الطرق الإسفلتية، على بناء جسر يمتد عبر طريق الضرماء، على شكل قوس نحيل يعطي منظراً جمالياً رائعاً. من المقرر أن يتم إنجاز هذا الجزء من المشروع في نوفمبر 2020.

وتقع القدية على مشارف الرياض إلى الجهة الغربية. ومع افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في 2023، سوف يتم توظيف ما يقرب من 17 ألف شخص بشكل مباشر.

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وأطلقت شركة القدية للاستثمار المخطط الرئيسي لمشروع "القدية" "أكبر مشروع ترفيهي بالعالم"في يوليو الماضي والذي يضم خمس مناطق تطوير رئيسية.

وتضم المنطقة الأولى "منتجع الترفيه"، وهي منطقة مركزية مخصصة للمحلات التجارية والمطاعم والترفيه، بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق.

والمنطقة الثانية هي مركز المدينة الذي يشمل قرية متعددة الاستخدامات، مخصصة للرياضة والفنون تضم مجمعات سكنية وتجارية ومتاجر للتجزئة وملاعب رياضية ومسارح ودور سينما.

وافتتح العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، مشروع "القدية"، وهو أكبر مشروع ترفيهي رياضى ثقافى فى المملكة، في أبريل الماضي.

وسوف يتم إنشاء المشروع غرب العاصمة الرياض. وسوف يقوم العاهل السعودى، بوضع حجر الأساس للمشروع، بحضور كبار المسئولين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى صناع القرار وممثلى الشركات فى البلاد، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى عام 2022.

قال مدير الأبحاث في الراجحي كابيتال، إن الهدف من إطلاق السعودية مشروع "القدّية" أكبر مدينة ترفيهية في العالم هو خلق بيئة استهلاكية جديدة في قطاع الترفيه في ظل إنفاق السعوديين الكثير من الأموال في الخارج سنوياً على لترفيه.