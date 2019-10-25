شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-10-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-10-2019، فى سوق الصاغة بمصر، بمستهل تعاملات اليوم بقيمة 5 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً ورواجاً فى مصر 675 جنيها للجرام. سعر الذهب اليوم فى مصر: عيار 18 سجل 578 جنيها للجرام عيار 21 سجل 675 جنيها للجرام عيار 24 سجل 771.5 جنيه للجرام الجنيه الذهب 5400 جنيه. Advertisements أوقية الذهب 1505 دولارات. أسعار الذهب فى مصر قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون جنيها أو جنيهين. ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى مصر، جاء نتيجة تحرك ملحوظ فى الأسعار العالمية للذهب بقيمة تجاوزت 12 دولارا لتسجل أوقية الذهب 1505 دولارات. أسعار الذهب فى مصر خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية. أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-10-2019 فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.