الدكتورة رانيا المشاط تفتتح الجناح المصرى المشارك فى معرض اليابان الدولى للسياحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم الجمعة، الجناح المصرى المشارك فى معرض اليابان الدولى للسياحة "Tourism Expo Japan 2019"، الذى ينعقد خلال الفتـرة من 24 إلى 27 أكتوبر الجارى، فى مدينة أوساكا باليابان والذى يقام فى دورته هذا العام تحت عنوان "تعزيز التنمية السياحية المستدامة: إجراء حيوى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ويعتبر هذا المعرض السياحى أهم معرض سياحى فى اليابان وأحد أكبر المعارض السياحية على مستوى العالم والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

وحضر الافتتاح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والوزير مفوض حاتم النشار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية باليابان، ووفد من وزارة السياحة والهيئة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن هذا المعرض يعتبر أحد أهم الفعاليات السياحية العالمية حيث يشهد سنويًا مشاركة ما يزيد عن 130 دولة من جميع أنحاء العالم مما يعد فرصة لعقد مجموعة من اللقاءات المكثفة على المستويين المهنى والإعلامى لإلقاء الضوء على التطور الذى تشهده صناعة السياحة المصرية فى ظل تنفيذ محاور برنامج الاصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.



وزيرة السياحة تتوسط رئيس هيئة تنشيط السياحة وأحد المشاركين بمعرض اليابان

وأكدت "المشاط"، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، على أن الوزارة تسعى دائماً إلى تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وفتح أسواق سياحية جديدة، وهو ما يهدف إليه محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، مشيرة إلى أهمية السوق اليابانى بالنسبة لمصر، حيث زادت السياحة اليابانية الوافدة الى مصر بنسبة 38.2% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 عن مثيلتها العام الماضي.

وقالت الوزيرة، إنه خلال المعرض سيتم الترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM2020، والذى يمثل أحد عناصر الحملة الترويجية لمصر بمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الاصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، وذلك فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه اليابان لهذا الصرح الثقافى الكبير.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه سيتم الترويج أيضا للسياحة الثقافية حيث أن هذا النمط السياحى هو ما يفضله السائح اليابانى، فهناك شاشات لعرض مواد ترويجية عن المدن السياحية المختلفة مثل الأقصر وأسوان، وذلك فى إطار الترويج لكل منطقة سياحية على حدى Branding by Destination، والذى يعد أحد عناصر الحملة الترويجية لمصر.

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وخلال الافتتاح حرصت الوزيرة، على لقاء العارضين للترحيب بهم، متمنية لهم النجاح خلال أيام المعرض، ومؤكدة على أهمية الدور المنوط بالقطاع الخاص فى التعاون مع الوزارة لتطوير قطاع السياحة وزيادة اعداد السياحة الوافدة إلى مصر.



وزيرة السياحة مع المسئولين بمعرض اليابان الدولى للسياحة

ومن ناحيته أوضح المهندس أحمد يوسف، أن وزارة السياحة المصرية ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة تشارك فى هذا المعرض الذى يقام لأول مرة فى مدينة أوساكا بجناح مساحته ١٥٣ متر مربع، بزيادة قدرها 50% عن العام الماضى، وبمشاركة 9 شركات مصرية منها شركة مصر للطيران.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه تم تصميم الجناح المصرى بتقنيات تكنولوجية حديثة حيث أصبح الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة هو السمة الأساسية للأجنحة المصرية المشاركة بالمعارض الدولية المختلفة منذ نوفمبر 2018.

وقال إن الجناح المصرى بالمعرض يحتوى على شاشات عرض كبيرة تعرض المواد الترويجية ومنها فيلم الحملة الترويجية People to People، وتم تصميم الجناح على شكل معبد على وجهته زخارف للمتحف المصرى الكبير، وسيصاحب المعرض بعض الأنشطة التفاعلية حيث يعرض الجناح المصرى جوانب متعددة من الثقافة والتراث المصرى منها التخت الشرقى ورسم الحناء.



الدكتورة رانيا المشاط داخل الجناح المصرى بمعرض اليابان الدولى للسياحة

جدير بالذكر أن عدد الشركات المشاركة بالمعرض بلغ 1441 شركة ومنظمة من 136 دولة واقليم، وعدد زوار المعرض حوالى 207 ألف منهم حوالى 66 ألف من المهنيين والاعلاميين.

وكانت قد شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مساء أمس كمتحدثة فى الجلسة الوزارية التى عقدتها منظمة السياحة العالمية بمدينة أوساكا اليابانية خلال معرض اليابان الدولى للسياحة "Tourism Expo Japan 2019" وشارك فيها وزراء السياحة ونظرائهم من الدول المشاركة فى المعرض، وكان الموضوع الرئيسى للمناقشة "ازدهار المجتمعات: الشعوب والثقافة".