شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: وضعنا برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت مساء أمس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، كمتحدثة فى الجلسة الوزارية التى عقدتها منظمة السياحة العالمية بمدينة أوساكا اليابانية، فى إطار فعاليات معرض اليابان الدولى للسياحة "Tourism Expo Japan 2019" ، الذى تشارك فيه الوزيرة ويٌعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجارى.

وشارك فى هذه الجلسة وزراء السياحة ونظرائهم من الدول المشاركة فى المعرض، حيث كان الموضوع الرئيسى للمناقشة "ازدهار المجتمعات: الشعوب والثقافة"، وشارك فيها زوراب بولوليكاشفيلى أمين عام منظمة السياحة العالمية، وجلوريا جيڤارة الرئيس التنفيذى للمجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC، ووزراء سياحة دول كمبوديا وچامايكا وماليزيا والمالديڤ وڤيتنام، ورؤساء هيئات السياحة فى الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وسويسرا والفلبين وأذربيچان، كما شارك فى الجلسة رئيس الهيئة القومية للسياحة اليابانية.

وأدارت الجلسة أنيتا مينديراتا الخبيرة والاستشارية الدولية فى مجال السياحة ومستشارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.



وزيرة السياحة تشارك فى الجلسة الوزارية لمنظمة السياحة العالمية

وأشارت الوزيرة، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، خلال الجلسة إلى أهمية وضع السياسات والاستراتيجيات السياحية على المدى البعيد، وتبادل الثقافات والمشاركة فى فهم الإيديولوجية الأساسية لأهداف التنمية المستدامة ودمج المجتمعات المحلية، إلى جانب خلق مجتمع متكامل ومتماسك عن طريق تحقيق التوازن لثلاثة عوامل رئيسية للتنمية السياحية المستدامة وهى الاقتصاد والمجتمع والبيئة، إضافة إلى خلق آلية للتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص.

وتطرقت الوزيرة الى أهمية خلق وعى عالمى بأهمية أخلاقيات السياحة، والعمل على تشجيع المزيد من الاستثمار من القطاع الخاص تتماشى مع الأوضاع المالية المختلفة للحكومات المحلية، وخلق وظائف أكثر تكون لائقة وأفضل، وأيضا القدرة على التنويع وإدارة المزارات السياحية فى المجتمعات المحلية وتعظيم الموارد المحلية وخلق بيئات أكثر استدامة، إلى جانب المساهمة فى الترويج للتراث الثقافى والحفاظ عليه وجعل السياحة الثقافية فى متناول الجميع.

ومن ناحيتها أشارت جلوريا جيڤارة الرئيس التنفيذى للمجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC، إلى أن قطاع السياحة فى مصر قدم نموذجا للصمود وتخطى الأزمات، وقدرة على التعافى.



وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية السياحة، حيث أنها من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً فى جميع أنحاء العالم وتلعب دورا رئيسيا فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية إضافة إلى تأثيرها على البيئة.

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وقالت إن قطاع السياحة المصرى تعرض خلال السنوات الماضية للعديد من الصدمات، مؤكدة على أهمية وضع سياسات واجراءات استباقية لجعل القطاع أكثر صلابة وليس الاعتماد على سياسة رد الفعل، لذا قامت وزارة السياحة بصياغة برنامج إصلاح هيكلى لتطوير قطاع السياحة كإطار للسياسات العامة يتضمن أهدافاً واضحة وإجراءات تنفيذية لتحقيقها، وذلك لتنفيذ رؤية البرنامج وهى "تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية"، ولأن أى إطار عام للسياسات يتطلب ان يتم صياغة أهدافه بشكل سهل وواضح وضعنا الهدف الأشمل للبرنامج وهو "توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به".

وأضافت أن فريق العمل بوزارة السياحة قان بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، بتنفيذ العديد من أهداف محاور برنامج الإصلاح الاقتصادى لتطوير قطاع السياحة، وأطلقنا تقرير المتابعة الأول له فى 27 سبتمبر الماضى تزامناً مع يوم السياحة العالمى.



وزيرة السياحة مع وزراء بمؤتمر منظمة السياحة العالمية

وأكدت الوزيرة على أن الجهود التى قامت بها وزارة السياحة من خلال تنفيذ محاور برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة انعكست على رفع تنافسية قطاع السياحة المصرى عالميا، فوفقا للتقرير الأخير لمنتدى الاقتصاد العالمى للتنافسية فى قطاع السفر والسياحة World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report الذى صدر فى سبتمبر 2019، فإن مصر حققت رابع أعلى نمو فى الأداء عالميا فى مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وتقدمت تسعة مراكز ليحتل قطاع السياحة المصرى المركز ال 65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز ال 74.

كما انعكست النتائج الإيجابية للتطور الذى شهده قطاع السياحة المصرى على الإيرادات الدولارية من السياحة فى ميزان المدفوعات، فقد أظهرت بيانات البنك المركزى أن ايرادات السياحة وصلت لأعلى مستويات لها فى تاريخ مصر مسجلة 12.6 مليار دولار فى العام المالى 2018/2019 بزيادة 28% عن العام السابق.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن تبنى وتنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنه أن يطلق الطاقات الكامنة لقطاع السياحة.

كما تطرقت الوزيرة للحديث عن أهمية الشراكة بين وزارة السياحة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن القطاع الخاص شريك أساسى فى نجاح المنظومة السياحية وأنه يمثل 98% من القطاع، موضحة أن برنامج الاصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة تمت صياغته من خلال رؤية موحدة للقطاع بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصِّلة من حكومة وقطاع الخاص.



الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها بالجلسة الوزارية لمنظمة السياحة العالمية فى اليابان

وأكدت وزيرة السياحة، على حرص الوزارة على تطبيق أخلاقيات السياحة فى مناهج التعليم الأساسي، لافتة الى أن الوزارة بصدد توقيع بروتوكول للتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتوعية طلاب المدارس وتعريفهم بأهمية قطاع السياحة كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومى، ونشر أخلاقيات السياحة لرفع الوعى السياحى لدى الأجيال القادمة، مما يساهم فى خلق الرغبة لديهم للالتحاق بالعمل فى هذا القطاع الهام.